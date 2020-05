Man fotografeert grens tussen Zeeuws-Vlaanderen en België in coronatijd

"Dorpen als Overslag en Koewacht zijn gewoon gesplitst in tweeën. Families zoeken elkaar daar op bij de hekken om even een praatje te maken", vertelt Van Hecke aan Omroep Zeeland.

Bijna alle doorgangen zijn afgesloten op een paar uitzonderingen na. "Daar ben ik toch heel even de grens overgegaan om weer in België te zijn, maar niet te lang, want je weet niet of er om de hoek een agent staat."

Van Hecke heeft "een raar gevoel". "De grens is iets van vroeger, daar denken we nu niet meer aan."

Sinds 18 maart zijn de grensovergangen tussen Nederland en België dicht om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Alleen Nederlanders die werken in België mogen de grens oversteken met een speciaal vignet.