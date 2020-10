Politie begint online campagne tegen WhatsApp-fraude na enorme toename

De politie krijgt iedere dag bijna honderd aangiften van WhatsApp-fraude en pogingen daartoe. Daarom begint vandaag een waarschuwingscampagne op sociale media.

Bij WhatsApp-fraude krijgt iemand een bericht dat een vriend, familielid of andere bekende dringend financiële hulp nodig heeft. Vaak begint het contact vanaf een onbekend telefoonnummer met het bericht dat de vriend of het familielid een nieuw nummer heeft. Bijvoorbeeld: "Hoi pa, dit is mijn nieuwe nummer. Graag het oude weggooien."

Daarna volgt al snel de vraag om geld over te maken, omdat er een acuut probleem is. Het bericht is niet afkomstig van de bekende, maar van een oplichter. Wie geld overmaakt, krijgt al snel een tweede verzoek om meer geld over te maken.

Opmars

De vriend-in-noodfraude, zoals deze manier van oplichting ook heet, is aan een opmars bezig. Tot 1 oktober dit jaar was het aantal meldingen van deze vorm van fraude al vier keer meer dan in heel 2019. Vorig jaar werd mensen op deze manier ruim 1 miljoen euro afhandig gemaakt. Dit jaar gaat het al om 3,3 miljoen euro. De toename wordt deels toegeschreven aan de coronacrisis, omdat mensen meer digitaal zijn gaan communiceren.

Vooral mensen boven de 55 jaar zijn slachtoffer van de WhatsApp-fraude. Zij zijn digitaal vaak minder scherp. Toch richt de politiecampagne zich op jongeren: met afbeeldingen die oproepen om waakzaam te zijn. Zij moeten hun vader, moeder, opa en oma bewustmaken.