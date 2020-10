Boa's blij met nieuwe coronaregels, maar 'jongeren zullen samen blijven komen'

"Het is voor ons heel erg schakelen", zegt Westheide. "Elke twee weken zijn er nieuwe maatregelen die we moeten handhaven. De eerste dagen inventariseren we waar de pijnpunten liggen. Daarna gaan we strenger handhaven."

Hoewel de BOA Bond tevreden is over de duidelijke regels, maakt Kuin zich zorgen over hoe de 25 veiligheidsregio's met die regels omgaan. Dat kan namelijk behoorlijk verschillen per regio, zegt hij. Tijdens de eerste coronagolf deelde de ene regio veel meer boetes uit dan de andere. De BOA Bond roept daarom het kabinet op om er voor te zorgen dat de veiligheidsregio's tot afstemming komen over een uniforme uitvoering. Kuin denkt dat dat beter is voor het draagvlak en het rechtsgevoel.

In het voorjaar is gebleken dat het samenscholingsverbod het lastigst is om te handhaven. Kuin: "Dat leverde de meeste boetes op en de meeste agressie." Hij verwacht dat dat ook nu de meeste problemen zal geven. "Jongeren zullen niet ophouden samen te komen, elkaar buiten te ontmoeten en vertier te zoeken. Maar dat is nu verboden."