Oproep Europese leiders aan Britten om in beweging te komen

De teleurstelling draait om de formele conclusies van de top. Aanvankelijk stond in de tekst dat EU-onderhandelaar Michel Barnier de komende weken de besprekingen met de Britten zou intensiveren. Maar die zin sneuvelde vandaag. Er staat nu dat de EU de gesprekken met het Verenigd Koninkrijk voortzet.

Bovendien is Frost boos over het feit dat alleen de Britten stappen moeten zetten. Met een onderkoelde toon twittert hij dat het een ongebruikelijke manier is om op deze manier te onderhandelen.

Gelijk speelveld

De EU-leiders spraken vandaag voor het eerst sinds lange tijd over de brexit. De onderhandelingen zijn de afgelopen tijd overgelaten aan Barnier, die herhaaldelijk heeft laten weten dat het niet goed gaat.

Vooraf waren de regeringsleiders eensgezind in hun commentaren. Zo noemde de Franse president Macron de brexit niet de schuld van Europa, maar van het Britse volk. "Wij hebben niet voor brexit gekozen." Ook premier Rutte zit op die lijn: "Het ligt niet aan Europa, wij doen er alles aan."

Een van de hoofdproblemen op de vergadering is het gelijke speelveld dat er moet komen voor Europese en Britse bedrijven. De bedoeling van de EU is te voorkomen dat Europese ondernemingen worden weggeconcurreerd.

Maandag gaan de onderhandelingen daarover verder, liet Barnier weten. Hij heeft geen nieuw mandaat gekregen van de regeringsleiders en moet dus roeien met de riemen die hij al bijna een jaar heeft. "Het is prima dat het Verenigd Koninkrijk soeverein wil zijn op 1 januari, maar dat mag niet ten koste van onze bedrijven gaan", zo sprak hij strijdvaardig op de persconferentie.

Hoe gaat het met de vis?

Een ander probleem, met nog minder dan honderd dagen te gaan tot 1 januari, is vis. Hoewel het om een kleine sector gaat, is het een van de grootste struikelblokken. En dat is al tijden zo. "Er zit geen meter beweging in de vis", verzuchtte een hoge EU-diplomaat.

Voorlopig verzetten met name de landen aan de Noordzee, waaronder Nederland en Frankrijk, zich tegen een deal. De EU blijft eisen dat de vissers ook in Britse wateren mogen vissen. Bovendien willen ze niet elk jaar gesteggel over hoeveel quota er van welke vissoort in die wateren gevangen mogen worden.

Morgen reageert de Britse premier Johnson vanuit Londen. Hij noemde eerder deze EU-top een laatste kans op een akkoord.