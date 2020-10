De tweede coronagolf: hoe is de situatie in de rest van Europa?

Het aantal coronabesmettingen in Nederland neemt rap toe. Deze week kondigde het kabinet nieuwe en strengere maatregelen aan. In grote delen van Europa is de tweede golf ook gaande, zoals in Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Correspondenten leggen uit wat er bij hen gaande is. En wat schrijven de kranten daar eigenlijk?

Merkel waarschuwt Duitsland voor onheil - Bild, Duitsland

In Duitsland loopt het aantal besmettingen op. Per 100.000 inwoners waren afgelopen week gemiddeld vijf mensen besmet. De maatregelen verschillen per deelstaat, wel wordt er landelijk een ondergrens voor de regels bepaald. "Gisteren hebben de regering en de minister-presidenten van de zestien deelstaten afgesproken eerder in te grijpen", vertelt correspondent Judith van de Hulsbeek. "Eerst lag de grens voor nieuwe maatregelen bij 50 nieuwe besmettingen per week per 100.000 inwoners. Dat aantal is teruggeschroefd naar 35, om beter te kunnen anticiperen op de besmettingen."

De nieuwe maatregelen houden onder meer in dat de horeca op sommige plekken eerder dicht moet en er minder mensen bij elkaar mogen samenkomen. Ook wordt de mondkapjesplicht in bepaalde deelstaten verder uitgebreid. Wel gelden overal in Duitsland dezelfde regels wat betreft afstand houden en hygiëne.

"Nederland wordt hier als een soort horrorscenario gezien, net als Tsjechië. Ze zeggen eigenlijk: als je niet ingrijpt, dan worden we zoals zij", vertelt Van de Hulsbeek. "Eerder konden de besmettingen worden ingeperkt, onder meer doordat het contactonderzoek op veel plekken op orde is. Maar Merkel zegt ook: laten we onszelf niet op de borst kloppen, want het aantal besmettingen stijgt en ook wij zijn op sommige plekken de controle over de infectieketens al kwijt."

Catalonië sluit horeca voor 15 dagen om sociale leven stop te zetten - El Pais, Spanje

"In Spanje zijn complete steden afgesloten", vertelt correspondent Rop Zoutberg. "Het is geen lockdown, maar je komt Madrid bijvoorbeeld niet uit. Daarmee wil de regering de bewegingen van mensen beperken. Ook buiten de stad worden kleine dorpen afgesloten vanwege de vele besmettingen."

De afgelopen dagen kwamen er veel nieuwe besmettingen bij. "Het is een achtbaan die op en neer gaat. Gisteren kwamen er bijna 12.000 nieuwe besmettingen en ruim 200 doden bij in één dag. Daar schrikken de Spanjaarden van. Het zijn nog altijd niet de aantallen van het voorjaar, maar wel krankzinnige getallen. We weten dat de belasting op de zorg groot is", zegt Zoutberg. In Spanje waren vorige week per 100.000 inwoners, ongeveer 22 mensen besmet met het coronavirus.

In Spanje zijn mondkapjes overal verplicht. "Buiten op straat, in winkels, in het openbaar vervoer. Over het algemeen wordt de regel goed opgevolgd en is er weinig verzet tegen. Er zijn hier en daar wel problemen door mensen die feesten organiseren en geen mondkapjes dragen. Maar als je die incidenten bekijkt op een bevolking van 48 miljoen, valt het mee."

Uit onderstaande kaart blijkt dat er in Nederland relatief veel besmettingen zijn per 100.000 inwoners: