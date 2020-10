Koning Filip ontmoet zijn halfzus prinses Delphine voor het eerst

Koning Filip van België heeft voor het eerst een ontmoeting gehad met Delphine, zijn halfzus die zich sinds kort 'prinses van België' mag noemen. Delphine is de buitenechtelijke dochter van Filips vader, koning Albert.

Delphine heeft een jarenlange juridische strijd gevoerd om Albert zover te krijgen om te erkennen dat hij haar biologische vader is. Vorige week vrijdag heeft Filip haar ontvangen op het Kasteel van Laken, waar hij woont met zijn gezin.

"Het was een warme ontmoeting. Dit uitgebreid en bijzonder gesprek gaf ons de gelegenheid om elkaar te leren kennen", schrijven Filip en Delphine op Facebook in een gezamenlijke verklaring.

En de ontmoeting lijkt een vervolg te krijgen, want de twee voegen eraan toe dat "deze band zich verder in familieverband zal ontwikkelen".

Van Saksen-Coburg

Delphine mag zich sinds twee weken geleden prinses Van Saksen-Coburg noemen, de naam van het Belgische koningshuis. Tot die tijd was ze jonkvrouw en heette ze Delphine Boël. Na de uitspraak van het hof van beroep zei ze dat ze geen reactie had gekregen vanuit de koninklijke familie. "Ik verwacht niets meer", zei ze toen.

Door de voorgeschiedenis, die lange tijd een pijnlijke kwestie is geweest voor de koninklijke familie, is de ontmoeting in België groot nieuws. De gezamenlijke bekendmaking van vandaag, die lijkt te wijzen op een meer bestendig contact, is daarbij een belangrijk element.