Wereldwijd warmste september ooit gemeten

Wereldwijd is het in september sinds 1880 nog nooit zo warm geweest als dit jaar. Het Amerikaanse National Oceanic Atmospheric Administration (NOAA) heeft dat bekendgemaakt.

De gemiddelde septembertemperatuur was in de 20ste eeuw 15 graden. Dit jaar was dat bijna een graad warmer: 15,97. De klimaatwetenschappers kijken naar de gemiddelde temperatuur op land en de oppervlaktetemperatuur van de zeeën en oceanen.

Het oude septemberrecord kwam uit 2015 en 2016. Toen was de gemiddelde temperatuur op aarde 15,95 graden. De laatste zeven jaar zijn de zeven warmste septembermaanden voorgekomen.

In Nederland was september ook warmer dan normaal, maar van een record was geen sprake, zegt Weerplaza. De gemiddelde temperatuur lag in ons land op 15,2 graden. Europa had wel de warmste septembermaand.