Voor koerswijziging Defensie is 13 tot 17 miljard euro extra nodig

Om van de krijgsmacht een slimme, technologisch hoogwaardige organisatie te maken is de komende jaren structureel 13 tot 17 miljard euro extra nodig. Minister Bijleveld en staatssecretaris Visser van Defensie schrijven in hun toekomstvisie die gaat tot 2035 dat er duidelijke keuzes nodig zijn om het leger meer aanpassingsvermogen, snelheid en gevechtskracht te geven. "Onze veiligheid moet ons wat waard zijn", zegt Bijleveld.

Veel van de plannen die Bijleveld en Visser presenteren waren al aangekondigd en zijn voor een deel al ingezet. Er moet geld bij, het moet slimmer en er moet gespecialiseerd worden. Maar het volgende kabinet moet de knopen echt gaan doorhakken.

Al jarenlang is er onvrede over de slagkracht van de Nederlandse krijgsmacht. We kunnen niet altijd aan onze internationale afspraken voldoen en het budget dat beschikbaar is voldoet niet aan de norm die de NAVO stelt: twee procent van het bruto binnenlands product.

Wendbaar

Alleen al om aan die afspraken te voldoen is 6,5 tot 8 miljoen euro nodig, schrijven de bewindspersonen. Om informatie-gestuurd te kunnen gaan optreden is nog eens 1,5 tot 2 miljard vereist. Eenzelfde bedrag zou ingezet moeten worden om de bedrijfsvoering te moderniseren. Om Defensie wendbaar en toekomstbestendig te maken is nog eens 3,5 tot 5 miljard euro nodig.

Het hoeft niet allemaal in een keer gerealiseerd te worden, maar er zal een heldere strategie moeten komen om de krijgsmacht klaar te maken voor de toekomst. Komende kabinetten zullen zich daar langjarig aan moeten committeren, vindt de minister.

9000 mensen tekort

Defensie wordt geconfronteerd met nieuwe dreigingen, zoals cyberaanvallen en terrorisme. Tegelijkertijd kampt de organisatie met een groot personeelstekort van zo'n 9000 banen. In de toekomst moet het makkelijker worden om als burger in te stromen bij Defensie en het kabinet hoopt een deel van het (gevaarlijke) werk door robots te kunnen laten doen.

Er wordt niet uitgesloten dat de krijgsmacht taken en wapensystemen gaat afstoten. Maar dan moeten de andere landen binnen de NAVO en de EU die taken wel overnemen. De komende 15 jaar moet nadrukkelijk ingezet worden op verdere specialisatie. Op dit moment zijn vooral de onderzeeboten, de F35-straaljagers, de special forces en de lucht- en raketverdediging.