NAM schrapt honderden banen vanwege val gasprijs

Bij de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) verdwijnen honderden banen, meldt Dagblad van het Noorden. Reden voor de ontslagen is de enorme val van de gasprijs.

Van de ruim 1300 vaste medewerkers zullen er de komende maanden 200 tot 300 vertrekken. Zij kunnen gebruikmaken van een vrijwillige vertrekregeling. Ook verdwijnt het werk voor 300 ingehuurde krachten. Binnen een half jaar moet de reorganisatie zijn afgerond.

Halvering inkomsten

Directeur Johan Atema zegt tegen de krant dat het bedrijf veel last heeft van de ingestorte gasprijs, waardoor de inkomsten onder druk staan.

"We leveren bijna net zoveel gas als vorig jaar, maar de inkomsten die we eraan overhouden zijn gehalveerd. Dan heb je het over een crisissituatie."

De gasprijs is vooral sterk gedaald door de afgenomen vraag in de coronacrisis en door de warme winter. De NAM verkoopt niet alleen minder gas, de maatschappij produceert ook steeds minder.