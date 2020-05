Gasprijs in twintig jaar niet zo laag als nu

De prijs van aardgas staat op een historisch laag niveau. Er wordt nu tussen de drie en vier cent cent voor een kuub betaald. Twee jaar geleden was dat nog dertig cent.

Belangrijkste oorzaken zijn de afgenomen vraag door de coronacrisis en de warme winter, waardoor er gas overgebleven is. "En er was al ruim voldoende aardgas op de wereld voordat er een zachte winter was", zegt Martien Visser, lector energietransitie bij de Hanze Hogeschool Groningen in het NOS Radio 1 Journaal.

Volgens Visser is de lage gasprijs goed voor Nederland. "We importeren veel meer gas dan we exporteren en kolencentrales in heel Europa draaien nu veel minder. Er is dus minder CO2-uitstoot."

De consument gaat niet meteen heel veel minder betalen voor aardgas, want de gasprijs voor kleinverbruikers bestaat ook voor een groot deel uit belastingen. En het ligt eraan of mensen een vast of variabel contract met hun energieleverancier hebben.