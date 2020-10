Gemiddelde landelijke huurprijs voor het eerst in zes jaar gedaald

De huurdaling in de vrije sector die in grote steden al te zien was, verspreidt zich nu ook naar middelgrote steden. Daardoor is er landelijk voor het eerst in zes jaar een daling van de gemiddelde huurprijs in de vrije sector. Het gaat het afgelopen kwartaal om een daling van 0,4 procent, meldt Pararius, waar volgens het woningplatform 65 procent van de beschikbare vrijesectorwoningen op staan.

"Dit is marktwerking in optima forma", zegt Pararius-directeur Jasper de Groot. "Verhuurders hebben het randje opgezocht van wat mogelijk is, maar er is een max aan wat mensen kunnen en willen betalen. Nu er minder vraag is en een groter aanbod, dalen de prijzen." De coronacrisis heeft dit effect volgens De Groot versterkt, omdat expats wegblijven.

De huurprijsdaling die Pararius constateert, gaat over de huurprijs bij het aantreden van nieuwe bewoners en is dus niet te verwarren met de huurprijsstijging voor zittende huurders. Die vindt jaarlijks plaats in juli en is dit jaar het hoogst in zes jaar.

Op provinciaal niveau zijn er grote verschillen zichtbaar. In Noord-Holland, Overijsel en Noord-Brabant vonden de grootste dalingen plaats. In Friesland stegen de prijzen dit kwartaal het hardst. Overigens is Friesland wel nog de enige provincie in Nederland waar de gemiddelde huurprijs per vierkante meter onder de tien euro ligt.