Politie vreest nu opnieuw 'maandenlange discussie' over mondkapjes

Maar ook zei de minister-president dat er een dringend advies voor het dragen van een mondkapje geldt, zolang de verplichting nog niet juridisch is geregeld. En dat laatste is bij de politie- en de boavakbond in het verkeerde keelgat geschoten.

Want burgers verwachten nu al dat de politie en boa's toezien op het dragen van mondkapjes, zegt Gerrit van de Kamp, voorzitter van de politievakbond ACP. "Zij horen Rutte iets zeggen en denken gelijk dat het zo is." Terwijl boa's en agenten moeten wachten tot er een juridische basis is voor ze eventueel kunnen waarschuwen of boetes kunnen uitdelen.