Actievoerende boa's schrijven vandaag geen boetes uit

In tientallen steden delen buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) vandaag geen boetes uit, maar waarschuwen ze uitsluitend als ze mensen in de fout zien gaan. Eerder deden ze dat al in Amsterdam, nu gebeurt het ook in Rotterdam, Den Haag, Utrecht en een aantal andere gemeenten.

De actie is volgens Richard Gerrits van vakbond BOA ACP een signaal aan CDA-minister Grapperhaus, die weigert boa's uit te rusten met een wapenstok en pepperspray. "Het geweldsmonopolie moet bij de politie blijven", zei de minister vorige week over de eisen van de boa-bonden. Grapperhaus is wel voor meer bodycams bij boa's, die volgens hem ook afschrikwekkend werken.

'Surveillance' rond Binnenhof

Morgen ontmoeten bonden en minister elkaar voor een overleg dat al was gepland voor de acties, benadrukt Grapperhaus. Maandag spreekt de Tweede Kamer erover. Het lijkt er niet op dat Grapperhaus van plan is zijn standpunt te veranderen.

Om de eisen verder kracht bij te zetten, lopen actievoerders vandaag ook een 'surveillance' rond het Binnenhof. Onderweg delen zij flyers uit aan voorbijgangers.

Coronamaatregelen

De boa's willen al langer meer verdedigingsmiddelen, maar inmiddels is de situatie volgens de bonden precair geworden vanwege de handhaving van de coronamaatregelen. De ernstige mishandeling van een collega op Hemelvaartsdag was voor hen de druppel.