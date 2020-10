Oppositie zeer kritisch over corona-aanpak, 'kabinet heeft gefaald'

De Tweede Kamer debatteert vandaag met premier Rutte en minister De Jonge over de gedeeltelijke lockdown die zij gisteren afkondigden. Het zal ook gaan over de voorgenomen mondkapjesplicht. Oppositiepartijen hebben begrip voor de maatregelen, maar hebben ook harde kritiek op het kabinet.

Volgens PVV-leider Wilders heeft het kabinet er "een ongelooflijke bende van gemaakt". Hij vindt dat er te weinig aandacht is voor aerogene besmettingen (via de lucht), zegt dat er te veel is bezuinigd op de ziekenhuizen en vreest dat de horeca omvalt, nu er een wekenlange sluiting is aangekondigd.

"De maatregelen van vandaag zijn nodig", zegt GroenLinks-voorman Klaver. "Maar wat voelt het zuur dat we hier zijn aanbeland. Dat heeft alles te maken met de laissez-faire houding van het kabinet, falend testbeleid en gebrek aan centrale regie."

SP-leider Marijnissen vindt dat het kabinet "op volle snelheid tegen de eigen besluiteloosheid is gebotst". De aanpak tot nu toe heeft wat haar betreft gefaald. "Nu zijn stevige maatregelen onontkoombaar. Het aantal besmettingen moet echt snel omlaag.

'Kostbare tijd verspild'

Asscher van de PvdA stelt dat er kostbare tijd is verspild. "Ik verwacht van het kabinet eindelijk een overtuigende aanpak, in belang van onze gezondheid en economie." Hij wil in het debat een voorstel doen voor een nieuw economisch pakket om sectoren als de horeca, sport en cultuur te helpen in deze zware periode.

Fractieleider Jetten van coalitiepartij D66 is ook kritisch over het kabinet. "Ik had het sterk gevonden als de premier en minister De Jonge wat meer reflectie hadden getoond en hadden aangegeven: we hadden als overheid de afgelopen maanden dat testen niet goed genoeg op orde, en dat is een van de redenen waarom we nu in deze situatie zijn beland."

Politiek verslaggever Xander van der Wulp denkt dat premier Rutte op zijn tienjarig jubileum - hij kreeg op 14 oktober 2010 de sleutel van het Torentje - een lastig debat staat te wachten. "Het beeld ontstaat dat hij toch een beetje achter de feiten aanloopt. Daar zijn die mondkapjes wat mij betreft symbool voor." Maar je kunt het als kabinet ook eigenlijk nooit goed doen, voegt hij daaraan toe. "Als je te veel op de volksgezondheid let, schaadt je de economie misschien te veel en andersom."

Voorafgaand aan het debat praat RIVM-directeur Van Dissel de Tweede Kamer bij over de aanpak van het coronavirus. Het debat in de Kamer begint rond 15.00 uur en is live te volgen via onder meer NPO 1, NPO Politiek en NOS.nl.