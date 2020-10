'Vraag naar energie ingestort, maar olietijdperk nog niet voorbij'

De vraag naar energie is door de coronapandemie en de wereldwijde economische crisis ingestort met 5 procent. De vraaguitval is sinds de crisis tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog nog niet zo groot geweest, zegt het Internationaal Energie Agentschap (IEA).

Voor de uitbraak van de coronapandemie voorspelde het IEA nog een groei van 12 procent in de komende tien jaar. Die is nu bijgesteld naar 9 tot 4 procent, afhankelijk van hoe lang de pandemie duurt. Ook is onzeker in welke mate de luchtvaart zich na de pandemie zal herstellen en hoeveel mensen thuis blijven werken.

Groei olie daalt vanaf 2030

Vooral de vraag naar kolen neemt af, voorspelt het energieagentschap in zijn jaarlijkse 'World Energy Outlook'. De vraag naar olie en gas zal op zijn vroegst in 2023 terugkeren naar het niveau van voor de crisis. De IEA verwacht dat de stijgende vraag naar olie in 2030 afgelopen is als gevolg van de overgang naar duurzame energiebronnen.