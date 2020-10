Mensen met schulden sneller geholpen door samenwerking gemeenten

De 27-jarige Rik uit Den Haag is geholpen door collectief schuld regelen. Hij heeft een schuld van pakweg 12.000 euro. Dat begon op zijn achttiende: "Ik kwam uit een tehuis en werd ineens verantwoordelijk voor rekeningen van gas, water, licht bijvoorbeeld. Maar ik hield me meer bezig met het leven: zoeken naar sociale contacten, feesten tot diep in de nacht."

Na zes jaar zocht hij hulp. Nu wordt hij geholpen door de collectieve schuldhulpverlening. "Dat geeft rust. Maandelijks betaal ik nu een deeltje af en dat voelt goed." Rik heeft tips voor mensen die ook dreigen te verzuipen in de schulden: "Wacht niet te lang, zoek hulp, en schaam je er niet voor. En pas op voor bijvoorbeeld webwinkels, waar je zomaar voor honderden euro's op de pof kunt bestellen. Dat zou niet moeten kunnen."

Afspraken

Den Haag heeft afspraken met ruim 30 organisaties zoals woningcorporatie Vestia, de Belastingdienst, en zorgverzekeraars VGZ en Zilveren Kruis. "Maar heel veel bedrijven zitten er nog niet bij, zoals Bol.com en Zalando. Dat zou enorm schelen. Want als we in overleg moeten met partijen die niet zijn aangesloten, kan dat zaken juist enorm vertragen", zegt Vos.

Amsterdam, Den Bosch, Almelo, Eindhoven, Hollandse Kroon en Leiden voeren de methode nu ook in. Hetzelfde geldt voor de zeven gemeenten die aansloten zijn bij de sociale dienst Drechtsteden en 67 gemeenten via de Kredietbank Nederland.