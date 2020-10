Welke rol speelt etniciteit bij corona? 'Een IC-patiënt is een IC-patiënt'

De redenen daarvoor noemt het CDC ook en ze zijn bekend onder epidemiologen als hoogleraar Frits Rosendaal van de Universiteit Leiden. "Zwarte Amerikanen in grote steden als Chicago leven vanwege hun sociaaleconomische status vaak met meer mensen in betrekkelijk kleine huizen. Dat is natuurlijk een risicofactor."

"Daarnaast", aldus Rosendaal, "hebben zij banen buiten de wijken waar zij wonen, zodat ze vaak in het volle openbaar vervoer moeten reizen. Daardoor komen zij meer dan gemiddeld met anderen in aanraking. En als zij eenmaal ziek worden, dan lopen zij ook extra gevaar, omdat de gezondheidstoestand in dat soort wijken slechter is. Verschillende van die factoren zouden ook in minder welvarende Nederlandse wijken een rol kunnen spelen. Met dat verschil, dat de toegang tot de gezondheidszorg aanzienlijk beter is dan in Amerika."