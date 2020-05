Coronavirus treft minderheden Nederland minder dan in andere westerse landen

In Nederland overlijden net als in andere westerse landen meer mensen door het coronavirus onder etnische minderheden. Toch is dat verschil kleiner dan in bijvoorbeeld de VS en Engeland. Dat blijkt uit een analyse van de oversterfte door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het is voor het eerst dat in Nederland cijfers bekend worden die uitwijzen dat het coronavirus etnische minderheden harder treft.

In andere landen bleek al dat sommige bevolkingsgroepen zijn oververtegenwoordigd als het gaat om sterfte door het virus. Onderzoekers rapporteren daarover in onder meer Denemarken, Zweden, Noorwegen, Groot-Brittannië en de VS . Toch zijn de verschillen in Nederland minder groot, constateert Tanja Traag van het CBS.

In de eerste zes weken van de uitbraak overleden in verhouding meer mensen dan daarvoor met een westerse migratie-achtergrond (49%). Zij kwamen veelal uit andere Europese landen.

Onder inwoners met een niet-westerse migratieachtergrond, bijvoorbeeld uit Turkije en Marokko, lag de oversterfte op 47 procent. Onder mensen met een Nederlandse achtergrond lag het percentage op 38.

Zieke artsen en verpleegkundigen

In Groot-Brittannië trof de ziekte al snel vooral verpleegkundigen en artsen met een Afrikaanse achtergrond. Toen dat begon op te vallen besloten de ziekenhuizen te kijken welke mensen er op de IC liggen en wat hun etniciteit is.

Zo bleek 64,8 procent van de patiënten wit, 13,8 procent Aziatisch, 13,6 procent zwart en 7,8 procent van andere of gemengde etnische achtergrond.

Onderzoekers die data analyseerden in Noorwegen kregen een specifieke groep in beeld: zij zagen dat Somaliërs opvallend vaak besmet zijn met het coronavirus.

In de VS komt de ziekte het hardst aan in de Afro-Amerikaanse gemeenschap. In sommige steden gaat het om 70 procent van de mensen die overlijden.