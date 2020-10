'Nobelprijs' economie naar onderzoekers van veilingen

Onderzoekers naar veilingen hebben dit jaar de 'Nobelprijs' voor de economie binnengesleept. De eer ging naar de twee Amerikanen Paul Milgrom en Robert Wilson. Zij krijgen samen bijna 1 miljoen euro om onderling te verdelen.

De twee onderzochten hoe veilingen werken en ontwikkelden zelf ook nieuwe modellen voor veilingen. Bijvoorbeeld voor de verkoop van goederen en diensten die moeilijk te veilen zijn, zoals radiofrequenties.

De Nobelprijs voor de economie is in feite geen 'echte' Nobelprijs. Officieel heet de prijs de 'Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in memory of Alfred Nobel', ter nagedachtenis dus aan Alfred Nobel. Deze is pas in 1969 toegevoegd aan de vijf bestaande categorieën, ter ere van de 300e verjaardag van de Zweedse centrale bank.