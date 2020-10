Advocaat Jos B.: 'Er is maar één uitspraak mogelijk. Vrijspraak'

In de zaak tegen Jos B. is het woord vandaag aan de verdediging. "Er is maar één uitspraak mogelijk", zei advocaat Gerald Roethof. "Vrijspraak."

Jos B. staat terecht voor het seksueel misbruiken en doden van de 11-jarige Nicky Verstappen op de Brunssummerheide in de zomer van 1998. Vorige week werd er tegen hem 15 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging geëist door het Openbaar Ministerie.

Waardige houding

Roethof begon zijn pleidooi door te zeggen dat hij zich ervan bewust is dat hij zich tijdens de rechtszaak weinig heeft omgedraaid naar de familie Verstappen. Hij deed dat nu wel en richtte zich direct tot de ouders van Nicky. "Ik ben niet blind voor de pijn van familie Verstappen, ik leef erg met hen mee. Het is de nachtmerrie van iedere ouder om dit mee te maken."

Hij prees hun houding tijdens het proces. "Het is terecht dat heel Nederland voor deze mensen gerechtigheid wenst. Maar zit er wel een dader hier voor u? Is er überhaupt wel een strafbaar feit gepleegd?"

Roethof benadrukte naar de rechter dat hij bij twijfel vrij moet spreken. "Het hele onderzoek zijn er twijfels geweest bij de onderzoeksteams over de juridische houdbaarheid van de zaak." Hij wijst op de vele deskundigen die zijn gehoord en die allemaal dezelfde conclusie trokken: seksueel misbruik kan niet worden vastgesteld, en ook de doodsoorzaak is niet bekend.

'Bewijsnood'

De advocaat van Jos B. vertelt dat alles ingezet werd om de verdachte te laten praten. Zo kwam de politie tijdens een verhoor zelfs binnen met een pop met een rode broek, die Nicky voor moest stellen, zegt de advocaat.

"De focus lag op het laten praten van B. Dat tekent de bewijsnood."