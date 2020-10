Onderzoek naar plasma met corona-antistoffen voor kwetsbare ouderen

Hoe je kunt voorkomen dat mensen in het ziekenhuis belanden is een hele relevante vraag, reageert Gieling op het onderzoek. "Tijdens de eerste golf hebben we veel geleerd over behandelingen in de ziekenhuizen, maar behandeling in het proces daarvoor is nog minder goed onderzocht."

Potentieel probleem

Ook Jako Burgers van het Nederlands Huisartsen Genootschap ziet dat hiaat. "Er zijn geen specifieke middelen die wij als huisartsen kunnen voorschrijven aan mensen met covid-19, terwijl daar wel behoefte aan is. Meer kennis over behandelingen die mogelijk effectief zijn, juich ik dus toe."

Toch voorziet hij ook een potentieel probleem. "Stel dat dit onderzoek aantoont dat de behandeling werkt, aan wie schrijven we hem dan voor? Deze studie kijkt naar een héle grote groep ouderen met daarbinnen ook veel vitale senioren die gewoon goed herstellen. Wil je die hele groep dan plasma geven? Eigenlijk wil je nog beter weten wie het hoogste risico lopen."

Zo ver is het nog niet. Rijnders verwacht de onderzoeksresultaten op zijn vroegst in het voorjaar. "Maar het kan ook later worden. Hoe snel we conclusies kunnen trekken hangt vooral af van hoe de epidemie zich ontwikkelt en hoe snel er meer ziekenhuizen aanhaken bij het onderzoek."