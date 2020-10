Trump wil experimenteel coronamedicijn voor alle Amerikanen

President Trump wil dat alle Amerikanen toegang krijgen tot de experimentele behandeling tegen corona die hij onlangs kreeg, hoewel het medicijn van Regeneron nog niet is goedgekeurd en het de vraag is of dat op korte termijn kan gebeuren.

In een video op Twitter, die opgenomen was voor The Oval Office, zei hij dat hij zich binnen 24 uur na de toediening "geweldig" voelde. Hij noemde het een zegening en stelde dat zijn eigen ziekte zo een geluk bij een ongeluk zou kunnen zijn.

Amerikaanse media wijzen erop dat het niet aan Trump is om het middel goed te keuren, maar aan de onafhankelijke warenautoriteit FDA. Bovendien is niet duidelijk of Regeneron leidde tot Trumps snelle herstel, of een van de andere medicijnen die hij toegediend heeft gekregen.