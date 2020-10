'Astrid en Sonja Holleeder kregen doodsbedreigingen'

De politie in Amsterdam heeft de afgelopen maanden diepgravend onderzoek gedaan naar meldingen van bedreiging van Astrid en Sonja Holleeder. Dat schrijft De Telegraaf.

Astrid Holleeder zegt dat ze in maart van dit jaar werd opgewacht en bedreigd toen ze op een geheim adres haar moeder wilde bezoeken. Ze vluchtte een flat binnen en zou nog een foto van haar belager hebben gemaakt. De in grote haast gemaakte foto staat afgedrukt in de krant. De belager staat achter glas en is zo goed als onherkenbaar.

Sonja Holleeder heeft gezegd dat er afgelopen zomer in Amsterdam vanuit een langzaam rijdende auto een vuurwapen op haar is gericht. Ze wist te ontkomen door in de tegenovergestelde rijrichting te vluchten.

De politie en het Openbaar Ministerie bevestigen tegenover de krant de meldingen. Ze zijn uitvoerig onderzocht en er zijn extra beveiligingsmaatregelen genomen. Het vermoeden is dat hun broer Willem achter de bedreigingen zit. Het onderzoek is gesloten en heeft geen "concrete" verdachten opgeleverd.

Hoger beroep

Willem Holleeder werd vorig jaar mede door de verklaringen van zijn zussen tot levenslang veroordeeld, onder meer voor de liquidatie van Cor van Hout, de echtgenoot van zijn zus Sonja. Het hoger beroep loopt nog. Willem Holleeder zit gevangen in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught.

Astrid Holleeder schreef het boek Judas over hun leven met hun broer. Hij zou hen hebben bedreigd, mishandeld en afgeperst. Deze week verschijnt een herdruk. Daarin staat volgens de krant een verwijzing naar de recente bedreigingen.