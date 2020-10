Wekdienst 12/10: OMT komt met nieuw advies • Nobelprijs voor Economie toegekend

En dan nog even dit:

De Batagaika-krater in Rusland is de grootste krater ter wereld die door klimaatverandering is ontstaan. En de krater wordt alleen maar groter, zeggen experts. Door de ontdooiende permafrost zakt de bodem steeds verder in. Inmiddels is de krater honderd meter diep en maar liefst honderd kilometer lang. Voor onderzoekers levert dat bijzondere inzichten op; de verschillende aardlagen geven hen een beeld van hoe de wereld er vroeger uit zag. Maar voor bewoners is het verschijnsel een ramp: