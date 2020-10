App CoronaMelder in een dag 700.000 keer gedownload

De app CoronaMelder is gisteren zo'n 700.000 keer gedownload, meldt het ministerie van Volksgezondheid. De app werkt sinds gisteren in het hele land. Daarvoor was hij alleen te gebruiken in een vijf regio's waar de app werd getest. In totaal is de app nu zo'n 2,2 miljoen keer gedownload.

Door de app kan iedereen die langer dan een kwartier bij een positief getest persoon in de buurt is geweest, op de hoogte worden gesteld.

De app was al twee maanden af, maar de wet om het gebruik ervan te regelen moest eerst nog door de Eerste Kamer.

