CoronaMelder vandaag gelanceerd, maar 'app is geen wondermiddel'

Vanaf vandaag kan iedereen in Nederland de app CoronaMelder daadwerkelijk gebruiken waarvoor hij bedoeld is. Als je positief op het coronavirus wordt getest, kan iedereen bij wie je langer dan een kwartier dicht in de buurt was op de hoogte worden gesteld. Die mensen krijgen dan het advies om in quarantaine te gaan of zich te laten testen bij klachten.

De app was half augustus al af, maar een wet om het gebruik van de app te regelen moest nog door de Eerste Kamer. Dat gebeurde afgelopen dinsdag; daarmee was de weg vrij voor de landelijke aftrap vandaag. De officiële lancering is vanmiddag.

Benieuwd hoe de CoronaMelder precies werkt? We leggen het uit in de video: