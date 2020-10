Curaçao worstelt van dal naar dal, tien jaar na opheffing Antillen

Het eiland kampt inmiddels met een economie die op z'n gat ligt; de coronamaatregelen hebben de toch al zwakke economie de nek omgedraaid. Meer dan 50.000 mensen leven tien jaar na het opheffen van de Antillen van voedselpakketten.

"Er zijn geen excuses", zegt Leito. "We zijn in 2010 met een schone lei begonnen. De schulden van de Antillen waren grotendeels overgenomen door Nederland, maar we hebben onze zaakjes na acht regeringen in tien jaar tijd nog steeds niet voor elkaar. Dan komt de klap door de pandemie hard aan."

Zowel Suriel als Leito zegt dat de coronacrisis vooral de zwakke kanten van het eiland blootlegt. "De autonomie is een gepasseerd station", zegt Suriel. "We moeten het hebben van onze gezamenlijke afhankelijkheid in het koninkrijk."

Nederlandse miljarden

De Nederlandse regering wil in de komende zeven jaar orde op zaken stellen door miljarden te investeren in goed bestuur, onderwijs en gezondheidszorg. Maar om te voorkomen dat er weer miljarden verdwijnen, moet een eigen Nederlandse entiteit dit geld gaan uitgeven. Dus niet de Curaçaose overheid.

De plannen sluiten aan bij het advies van de Adviesraad Internationale Vraagstukken, waarin ook de regering wordt aangespoord meer verantwoordelijkheid te nemen. Het advies werd gisteren gepubliceerd, niet geheel toevallig een dag voor het tienjarige jubileum van de autonome status van Curaçao.

"De politieke wil om meer verantwoordelijkheid te nemen is lange tijd gering geweest vanwege de gecompliceerde relaties met de eilandbesturen en gebrek aan steun bij de politieke achterbannen", staat in het advies. "Weinig voortvarende besluitvorming in de Rijksministerraad houdt onvoldoende rekening met de wens van de bevolkingen op de eilanden die schoon genoeg hebben van corruptie en groeiende ongelijkheid."

Het advies is voor Leito en Suriel het zetje in de rug waarmee ze weer mogelijkheden zien om uit het dal te klimmen waar het eiland na het opheffen van de Antillen in terecht is gekomen. Lantariba! Sta op!