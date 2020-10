Maximaal 30 bezoekers? Buitenproportioneel, vinden sommige kerken en moskeeën

De afgelopen maanden lieten de meeste kerken, moskeeën en synagogen weer meer gelovigen toe dan in het voorjaar, omdat het aantal besmettingen in Nederland relatief klein was. Een voorschrift over een maximumaantal bezoekers was er niet; het was goed zolang er anderhalve meter afstand gehouden kon worden.

Maar door de snelle toename van coronagevallen in de afgelopen weken ontstond publieke druk op de gebedshuizen. Ook in de politiek was dit weekend onbegrip over de Hersteld Hervormde Kerk in Staphorst waar 600 mensen bijeenkwamen. Die kerk laat vanavond weten dat er de komende tijd "substantieel minder kerkbezoekers" bij de diensten mogen zijn.

Grondwet

Het maximum van 30 bezoekers is voor de religieuze instellingen geen verplichting. Vanwege de grondwet mag iedere kerk of moskee zelf bepalen of de regel gehanteerd wordt. De meeste moskeeën in ons land houden zich aan het dringende advies van het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) om maximaal dertig mensen binnen te laten, stelt voorzitter Muhsin Köktas.

De moskee in Schiedam is relatief groot. Aslan benadrukt dat er bij het vrijdaggebed een stuk minder gelovigen aanwezig zijn dan voor corona, omdat de anderhalve meter wel wordt toegepast. "Normaal zijn het ongeveer 750 mensen, sinds de coronatijd tussen 125 en 150 man - als het helemaal vol is. We hebben stipjes op de grond gezet."

Maatwerk

De Rooms-Katholieke Kerk Nederland adviseert om de grootte van kerkgebouwen in ogenschouw te nemen, maar niet meer dan 200 bezoekers toe te laten. De Protestantse Kerk Nederland (PKN) wil het dringende advies van Grapperhaus volgen en raadt groepen groter dan 30 helemaal af. Volgens een woordvoerder houden nagenoeg alle aangesloten kerken zich daaraan.

Toch is bij de Adventkerk in Veenendaal besloten om meer bezoekers toe te laten dan de gepredikte 30. De kerk biedt plaats aan 2000 mensen, op zondagen zijn er nu maximaal 600 aanwezig. Zij zitten allemaal op anderhalve meter afstand van elkaar. Bij binnenkomst wordt een gezondheidscheck gedaan.

"Met 30 mensen - met onze 2000 leden en doopleden - zouden mensen één keer in de twee, drie maanden een keertje naar de kerk kunnen gaan", zegt koster Wim Waasdorp. Hij vindt de maatregel buitenproportioneel en ziet veel liever dat kerken maatwerk kunnen blijven toepassen. "Met een beetje terugschaling als dat nodig is, maar wel met meer mensen dan de minister nu voorstelt."