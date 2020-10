Lof voor Nobelprijswinnaar: 'Wie controle heeft over voedsel, kan conflict controleren'

Eerder dit jaar waarschuwde het Wereldvoedselprogramma zelfs voor een 'wereldwijd voedselprobleem van ongekende proporties' als gevolg van de wereldwijde coronacrisis. De voedseldistributie wordt door lockdowns, dichte grenzen en protectionistische maatregelen al maanden verstoord. Met kilometerslange rijen voor voedselbanken in Zuid-Afrika en vechtpartijen om meel en bakolie in de sloppenwijken van Nairobi tot gevolg.

Wanneer er niets zou veranderen, alarmeerde het WFP in mei, zouden in de komende maanden 300.000 mensen per dag sterven van de honger. Met alle gevolgen van dien: experts waarschuwden voor politieke onrust, oplaaiende conflicten en een wereldwijde vluchtelingenstroom. Het WFP hamerde op internationale samenwerking.

"Ik denk dat we de prijs nu gewonnen hebben omdat wij ondanks alles, ondanks die maatregelen, ervoor hebben kunnen zorgen dat voedsel terecht kwam daar waar dat het hardst nodig was", zegt Van der Velden. Het aantal landen dat hulp nodig had groeide tijdens de coranacrisis 'van ongeveer 85 naar 100 tot 120 landen'. Waar crises normaal vaak één land of regio raken, treft covid-19 nu globaal de kwetsbaarste landen.

"In Nigeria, Jemen en Zuid-Soedan, landen die al langer gebukt gaan onder humanitaire crises, is de nood het hoogst. Maar ook in Latijns-Amerika, dat heel hard werd getroffen door covid-19, was onze hulp nu nodig. We hebben ervoor gezorgd dat we actief waren in die landen ondanks dat grenzen op slot zaten en ze door het coronavirus waren lamgeslagen. Terwijl alle passagiersvliegtuigen aan de grond stonden, vlogen wij onze cargo overal heen."

Gemiste kans

Het bestrijden van honger en voedselschaarste is een voorwaarde voor vrede, zegt ook voedseldeskundige Louise Fresco in het NOS Journaal op NPO Radio 1. Ze is bestuursvoorzitter van de Wageningen Universiteit. "Als mensen niet te eten hebben gaan ze op reis of vluchten ze weg. Op dat gebied heeft het Wereldvoedselprogramma veel positieve dingen gedaan. Ik zie die prijs als erkenning van het belang van voedsel voor vrede enerzijds, en anderzijds voor een multilaterale aanpak zoals de Verenigde Naties dat voorstaat." Het WFP opereert al decennia in 's werelds moeilijkst bereikbare en gevaarlijkste gebieden.