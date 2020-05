Hongerpandemie dreigt: 'Niet corona zelf, maar gevolgen maken meeste slachtoffers'

WUR-hoogleraar Ruben ziet moedeloos aan hoe rijke landen alles op alles zetten om de eigen economie te redden, maar nauwelijks verder kijken dan de eigen landsgrenzen. Zo stelt hij dat Nederland eigenlijk 10 procent van de middelen die het beschikbaar stelt voor herstel van de economie zou moeten besteden in het buitenland.

Ruben: "Je kunt wel miljardensteun geven aan KLM, maar ze vliegen op 48 bestemmingen in ontwikkelingslanden, van Dar es Salaam in Tanzania tot Bogota in Colombia. We hebben er simpelweg belang bij dat het ook daar goed gaat. Juist onze open economie wordt zwaar getroffen als we niets doen aan het herstel van de talloze verbindingen die we in en met het buitenland hebben."

Internationale samenwerking is misschien wel belangrijker dan ooit, zeggen hij en Van der Velden: "Want gebeurt er nu niks, dan gaan we in een paar weken decennia terug in de tijd."