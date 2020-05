Overschotten door corona: miljard kilo aardappelen en vrieshuizen vol vlees

Het gaat niet alleen om aardappelen, kweekvis, kalfsvlees en asperges. Er zijn nog meer producten waarvan (tijdelijk) overschotten zijn. "In eerste instantie zag je heel veel luxe producten die bestemd waren voor de horeca, zoals kiemgroenten, exotische producten of speciale champignons", zegt Timmermans van de Stichting Samen Tegen Voedselverspilling. "Dat soort dingen kun je vaak niet kopen in de supermarkt en de markt voor de horeca ligt bijna helemaal stil."

De stroom aan dat soort producten begint inmiddels op te drogen, omdat de productie tijdelijk is stilgelegd. Toch kloppen er wekelijks nog steeds producenten aan bij zijn stichting. "Wekelijks krijgen we bijvoorbeeld 5000 kilo horeca-tomaatjes en 30.000 kilo champignons voor op pizza's." Ook ketens als McDonalds en Ikea meldden eerder al pallets vol milkshakes en sapjes aan bij de stichting. "Daar hebben we een bestemming voor gevonden via Voedselbanken en het Leger Des Heils."

Nieuw productieseizoen

Het probleem van voedseloverschotten is voorlopig niet voorbij, schat Timmermans. "Het seizoen voor de productie van groenten als sla en broccoli begint nu net pas. Het is nog afwachten hoe die stroom kan worden verwerkt." In België is nu bijvoorbeeld al een groot overschot aan komkommers.

Toch is de wetenschapper optimistisch. "Nederland is een echt handelsland. We zijn goed in het vinden van nieuwe afzetmarkten. Veel van onze asperges gaan nu bijvoorbeeld naar Duitsland."