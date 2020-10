President Kirgizië onder voorwaarden bereid af te treden

President Sooronbai Jeenbekov van Kirgizië zegt dat hij bereid is om af te treden als er een nieuw kabinet is benoemd. Het Centraal-Aziatische land verkeert in een machtsvacuüm sinds de uitslag van de verkiezingen van zondag ongeldig werden verklaard omdat er door de zittende regering zou zijn gefraudeerd.

Aanhangers van de oppositie bestormden na het bekend worden van de uitslag het parlement in Bisjkek. De parlementsvoorzitter, de burgemeester van Bisjkek en een aantal gouverneurs traden af. Ook de premier heeft zijn ontslag ingediend, maar de president bleef op zijn post.

Het is onduidelijk of de voorwaarden voor het opstappen van Jeenbekov op korte termijn kunnen worden ingewilligd want tot nu toe is de oppositie er nog niet in geslaagd een overgangsregering te vormen. De partijen werden het niet eens over de keuze van een nieuwe premier.