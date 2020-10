Kabinet denkt na over schrappen koopavonden

Het kabinet denkt nu al na over strengere maatregelen als het aantal besmettingen blijft toenemen of niet snel genoeg daalt. Dat zeggen bronnen in Den Haag. De cijfers van dit weekend en vooral zondag zijn doorslaggevend.

Politiek verslaggever Ron Fresen: "Morgen praat het kabinet al over strengere maatregelen. Die moeten er vooral voor zorgen dat het 's avonds stiller wordt op straat, dus dan gaat het om het schrappen van koopavonden en het eerder sluiten van de horeca."

Ook wordt nagedacht over het schrappen van koopzondagen om het rustiger te krijgen als de meeste mensen vrij zijn. Er gaan ook geruchten over het invoeren van een avondklok, maar die kans acht Fresen klein. "De meningen zijn daarover erg verdeeld en er zitten juridische en praktische bezwaren aan."

Anderhalf jaar

Verder wil het kabinet gaan werken aan een plan voor de lange termijn, zodat er niet elke week nieuwe maatregelen aangekondigd hoeven te worden die niemand ziet aankomen.

Fresen: "Ze gaan er hier van uit dat het nog wel anderhalf jaar kan duren voordat we hier van verlost zijn. Als er een vaccin is in het voorjaar dan duurt het volgens wetenschappers nog zeker een jaar voor het effect echt groot genoeg is. Vandaar dat er nu ook wordt nagedacht over een langetermijnplan, want je kunt het land niet zo lang in onzekerheid laten."

Weekend

Eerder vandaag zei minister De Jonge al dat hij het niet reëel vindt om de huidige coronamaatregelen af te schalen. In het weekend gaat het kabinet bekijken of de stijgende trend zich voortzet of dat de vorige week aangekondigde maatregelen vruchten afwerpen.

Toen werd onder meer bekendgemaakt dat cafés en restaurants om 22.00 uur moeten sluiten, dat bij sportwedstrijden geen publiek meer wordt toegelaten en dat de grootte van groepen bij allerlei gelegenheden wordt beperkt.

Als er extra maatregelen nodig zijn, zullen die zo snel mogelijk moeten ingaan, zei De Jonge: "Als je ziet hoe hard de ziekenhuisopnamen oplopen, nog los van de besmettingen, dan doen we ons geen groot plezier als we daar eerst nog acht dagen over gaan vergaderen."

Dinsdag is er waarschijnlijk weer een persconferentie van premier Rutte en De Jonge.