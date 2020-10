De strijd om Nagorno-Karabach verdeelt Nederlandse Armeniërs en Azerbeidzjanen

De Azerbeidzjaanse gemeenschap ziet dat anders, volgens hen is Armenië begonnen. Sadigov vertelt dat Armenië wil uitbreiden en de grenssteden Terter, Goranboy en Dashkesen wil innemen. Volgens Mustafayev spelen olie en gas ook een belangrijke rol. "Armenië is altijd al geïnteresseerd geweest in een oorlog met Azerbeidzjan." Hij verwijst naar de olie- en gaspijpleidingen waarmee Azerbeidzjan deze grondstoffen naar Europa vervoert. "Dat willen Armenië en zijn bondgenoten niet."

Zorgen aan beide kanten

Wie de gevechten dan ook is begonnen, iedereen maakt zich zorgen over het conflict. "Ik hoor van vrienden uit Armenië dat veel mensen uit Nagorno-Karabach op de vlucht zijn voor de bombardementen", vertelt Hovanesian. "Besef wel dat het hier ook om alleenstaande moeders met jonge kinderen gaat, die zonder spullen zijn vertrokken. Het is hartverscheurend om dat allemaal te horen."

Ook al wonen er geen Azeri's meer in Nagorno-Karabach, ook de Azerbeidzjaanse gemeenschap in Nederland kijkt met grote zorg naar het conflict. "Ik heb vrienden die in het leger zitten en aan het front vechten, vanwege de militaire dienstplicht", vertelt de 28-jarige Sadigov. "Bovendien ben ik zelf ook verplicht om terug te keren als ik word gebeld."

"Natuurlijk maak ik mij zorgen", zegt Mustafayev. "Er vallen veel slachtoffers en mijn vrienden en familie wonen daar nog steeds." Volgens het Azerbeidzjaanse Ministerie van Defensie heeft Armenië Ganja, de tweede stad van Azerbeidzjan, onder vuur genomen. Het is de geboortestad van Mustafayev.