Na maatschappelijke onrust en ingrijpen Kamer wordt coronawet praktijk

Minister Ollongren is het ook niet eens met het harde oordeel van verschillende Kamerleden. Ze noemde het schrijven van de coronawet in de beginfase van de pandemie een "zoektocht onder ongekende omstandigheden." Ollongren: "We hebben ons lerend vermogen getoond."

Als het politieke stof is neergedaald kunnen alle burgers de praktijk van de coronawet zelf ondervinden. Want vrijwel alles is er in geregeld. De veilige afstandsmaatregel, het gebruik van beschermingsmiddelen, groepsgroottes, regels voor het onderwijs en de zorg en straffen op het niet naleven van de regels.

Minder verwarrend

In de praktijk moet blijken of de coronamaatregelen minder verwarrend worden dan ze nu soms zijn. In de wet staan verschillende uitzonderingen, die het boa's en politieagenten nog moeilijk kunnen maken. Maar minister Grapperhaus verwacht dat zij er mee uit de voeten kunnen.

Wanneer de wet de prullenbak in kan weet niemand. De Jonge verwacht dat na de eerste drie maanden de wet sowieso weer verlengd moet worden met nog eens drie maanden. Daarna hangt het af van het succes van een vaccin of het vinden van een succesvolle behandeling. De Jonge: "Niemand kan het einde van deze nare film voorspellen."