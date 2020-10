RIVM: 5831 nieuwe besmettingen met corona, ruim 800 meer dan gisteren

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 5831 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er ruim 800 meer dan gisteren, toen het RIVM 4994 nieuwe besmettingen meldde. De afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 4535 positieve tests per dag gemeld, tegen 2995 een week eerder.

In het ziekenhuis liggen nu 1070 coronapatiënten, van wie 228 op de IC, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er 49 meer dan gisteren, toen er 1021 covid-patiënten in het ziekenhuis lagen.

13 overleden patiënten

Bij het RIVM zijn 13 overleden covid-patiënten gemeld. Gisteren werden nog 36 doden gemeld. De afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM gemiddeld 16 doden per dag, tegen 15 doden per dag een week eerder.

Door achterstanden bij de GGD worden doden niet altijd direct doorgegeven. Sommige overlijdens waren dan ook niet afgelopen week, maar zijn afgelopen week pas gemeld bij het RIVM. Het aantal gemelde doden loopt daardoor achter.

De meeste besmettingen werden geconstateerd in Amsterdam, namelijk 440. Ook in Rotterdam en Den Haag werden veel positieve tests geteld, respectievelijk 422 en 316.

Druk neemt toe

De afgelopen twee weken is begonnen met het verplaatsen van coronapatiënten uit (vooral) ziekenhuizen in de Randstad naar andere ziekenhuizen in het land. Volgens Ernst Kuipers van het LCPS zijn al honderden patiënten verplaatst. Maar die landelijke spreiding loopt nog niet goed genoeg, zegt hij.

Door de stijging van het aantal opgenomen covid-19-patiënten neemt de druk op de ziekenhuizen toe. "Alle regio's in het hele land moeten opschalen, maar worden tegelijkertijd gedwongen om de reguliere zorg af te schalen", legt Kuipers uit. "Ook regio's met minder instroom van coronapatiënten staan voor een enorme uitdaging. Zij moeten patiënten uit hun eigen regio én van elders opvangen, en de reguliere zorg zo lang mogelijk laten doorgaan."

Nog geen bottleneck

Kuipers denkt dat de stijging van het aantal ziekenhuisopnames nog minstens een week doorgaat. "Begin volgende week zitten we naar verwachting op 1250 opgenomen coronapatiënten", zegt hij.

Ook rekent hij erop dat het aantal mensen dat met covid-19 op de IC terechtkomt verder zal toenemen. "We verwachten binnenkort boven de 250 uit te komen, en dat zal verder doorstijgen richting de 300." Maar, benadrukt hij: "De IC is nog niet de bottleneck. De grootste druk zit nu op de klinische bedden."

Meerdere ziekenhuizen hebben al besloten om reguliere zorg uit te stellen. Operaties die niet dringend zijn, worden daar op een later moment uitgevoerd. Het gaat om ziekenhuizen in Noord-Holland en Flevoland en de regio's Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid. Ook het UMC Utrecht gaat reguliere en planbare behandelingen uitstellen.

Maatregelen

Maandag waarschuwde Kuipers nog voor aanvullende maatregelen als het aantal coronabesmettingen niet binnen een paar dagen naar beneden zou gaan. Nu zegt hij dat het daarvoor vandaag nog net te vroeg is, maar hij blijft erbij dat extra maatregelen nodig zijn als de huidige trend doorzet.