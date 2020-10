Evenementenbranche hoopt op akkoord RIVM voor testen

"We willen aan het eind van dit jaar zicht hebben op perspectief", zegt Kroneberg. "Een evenement heeft een lead time van drie tot zes maanden. Als we aan het eind van het jaar niet weten waar we aan toe zijn, staan de evenementenlocaties volgend jaar ook leeg."

Volgens Kroneberg is er van "geen enkel evenement" een coronabesmetting bekend. "Dat komt omdat wij er echt bovenop zitten en goedkeuring hebben van de veiligheidsregio's." Hij is te spreken over het overleg en de medewerking vanuit Den Haag.

Daar spreekt staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken) van een gedegen plan, maar ze houdt een flinke slag om de arm. "Voorop staat dat er maatregelen genomen moeten worden om het virus te bestrijden. Tegelijkertijd is het van belang dat deze belangrijke sector perspectief krijgt, waarbij we natuurlijk oog houden voor de ontwikkeling van het virus."