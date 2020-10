Nederland doet 'uit voorzorg' weer beroep op Duitse IC-bedden

Minister Van Ark heeft haar collega van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen gevraagd om extra IC-bedden ter beschikking te stellen voor Nederlandse coronapatiënten. Dat bevestigt het ministerie na berichtgeving van zorgnieuwssite Skipr.

De site citeert ceo Van Aken van het Universiteitsziekenhuis in Münster, die ook de IC-bedden in Noordrijn-Westfalen coördineert. "Ongeveer tien ziekenhuizen hebben inmiddels toegezegd in totaal 44 IC-bedden te reserveren voor Nederlandse coronapatiënten", zegt Van Aken in Skipr.

Uit voorzorg

Hij denkt dat aan het eind van deze week Duitse ziekenhuizen 100 tot 200 IC-bedden hebben toegezegd voor Nederlandse patiënten. Het ministerie laat weten dat het nu nog absoluut niet nodig is om patiënten over te brengen, maar dat het verzoek is gedaan uit voorzorg.

Eind maart, tijdens de eerste coronagolf, werden de eerste Nederlandse patiënten overgeplaatst naar ziekenhuizen in Duitsland. Gesprekken tussen Nederland en Duitsland over verplaatsingen waren toen al een tijd gaande. Duitsland heeft het hoogste aantal IC-bedden van Europa: 28.000, waarvan 25.000 met beademingsapparatuur.