Moeder Nicky Verstappen richt zich tot Jos B.: 'Voor ons ben jij de dader'

"Op al onze vragen moet jij ons antwoord geven B., dat ben je aan ons verplicht", zei Femke tegen de verdachte. "Zolang jij in de rechtbank niet wilt uitleggen hoe je dna op de kleding van Nicky komt, ben jij voor ons de moordenaar. Jij hebt ons Nicky afgenomen. Voor mij ben jij geen mens maar een monster."

Te lang gezwegen

Jos B. keek de familie aan en reageerde ook op hun verklaringen. "Als mijn broertje me was ontnomen, had ik ook zo'n speech gehouden", zei hij tegen Femke. "Maar helaas heb ik geen antwoord op de vragen."

Wel betuigde hij spijt voor het feit dat hij 22 jaar lang heeft gezwegen. "Ik had eerder moeten verklaren. Dat had ik in 1998 kunnen doen, in 2001, of bij mijn aanhouding twee jaar geleden. Het is gewoon te laat", zei hij.

Volgens zijn advocaat, Gerald Roethof, was B. geëmotioneerd tijdens de zitting. "Maar mijn verklaring is niet wat ze willen horen", zei B. tegen de rechter. "Hun wens is niet mijn waarheid."