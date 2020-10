Sneltesten goedgekeurd, maar wie heeft hier baat bij?

De eerste twee van vijf corona-sneltesten die in Nederland onderzocht worden op hun betrouwbaarheid, zijn goedgekeurd. Minister De Jonge presenteerde dit nieuws vanmorgen in Breda bij het Amphia Ziekenhuis, waar een van de sneltesten werd gevalideerd.

De sneltesten vertellen je binnen een kwartier of je besmet bent met het coronavirus. Deskundigen zeggen dat dit "de testaanpak rigoureus zal veranderen", omdat de swap-test niet eerst naar een laboratorium moet worden gestuurd, maar op locatie een uitslag oplevert. Op sociale media komen vragen binnen over wat dit betekent voor horeca, concerten en voetbalstadions. Kortom: wie is hiermee geholpen?

"Denk maar niet dat dit versoepeling brengt voor voetbalstadions of horeca, dat lijkt mij zeer onwaarschijnlijk", zegt NOS-gezondheidsredacteur Rinke van den Brink. "Ze gaan de sneltesten gericht inzetten, zegt minister De Jonge, bij vitale beroepen." De Jonge zei gisteren hierover dat ze de test willen gebruiken in een snelteststraat voor mensen in het onderwijs of de zorg, of andere vitale beroepen. Maar ook voor mensen die naar voren komen uit de bron- en contactonderzoeken, zodat je die heel snel kunt testen.

Logistieke uitdaging

Een teleurstelling misschien voor de evenementenbranche, horeca of voetbalsupporter. "Dit is praktisch niet uitvoerbaar bij een popconcert of voetbalstadion. Nog los van een enorme kostenpost, lijkt me dit onrealistisch", zegt Van den Brink.

Hij rekent: stel, je hebt 5000 mensen in een stadion. Het testproces duurt al gauw een half uur. Nog los van de administratie duurt het testen 2500 werkuren. "Zelfs met 100 mensen is dit nog een hele logistieke operatie", aldus Van den Brink. "Deze sneltesten gaan hiervoor niet de oplossing bieden."