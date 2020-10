Eerste corona-sneltesten goedgekeurd, 'gaat testaanpak rigoureus veranderen'

De eerste twee van vijf corona-sneltesten die in Nederland onderzocht worden op hun betrouwbaarheid, zijn geslaagd voor dat toelatingsexamen. De sneltesten hebben een kwartier nodig om te vertellen of iemand besmet is met het coronavirus.

Dat maakt minister De Jonge van Volksgezondheid vandaag bekend bij een werkbezoek aan het Amphia Ziekenhuis in Breda. Daar is een van de beide testen de afgelopen tijd gevalideerd. De andere is goedgekeurd na onderzoek in het UMC Utrecht.

De Jonge is enthousiast over de resultaten. "Je kunt deze test zeker gaan gebruiken in een snelteststraat voor mensen in het onderwijs of de zorg, maar ook in andere vitale beroepen", zegt hij. "Of voor mensen die positief naar voren komen uit de bron- en contactonderzoeken, zodat je die heel snel kunt testen. Of voor gebruikers van de corona-app."

Zoeken naar beste toepassing

De beide nu goedgekeurde sneltesten worden verder onderzocht op hun bruikbaarheid. "De komende weken gaan we in de praktijk uitvinden voor welke toepassingen deze testen het meest geschikt zijn", zegt de minister.

"Je moet telkens goed kijken hoe je zo'n sneltest het best kunt inzetten als aanvulling op de normale testen van de GGD. Precies dat gaan we de komende weken uitzoeken om vervolgens te beslissen hoe we de testen definitief gaan inzetten."

Volgens De Jonge gaat eventuele schaarste aan sneltesten Nederland deze keer geen parten spelen. "Voor we wisten of de testen geschikt waren, hebben we op voorhand al enorme aantallen ingekocht. Zodra de testen geschikt blijken in een bepaalde situatie, kunnen we die meteen ook daadwerkelijk inzetten."

Aanpak gaat veranderen

Ook de betrokken wetenschappers zijn hoopvol over de rol die sneltesten kunnen gaan spelen. "Ik denk dat dit een doorbraak gaat betekenen in het testbeleid", zegt Jan Kluytmans, hoogleraar en hoofd medische microbiologie in het Amphia Ziekenhuis. Hij noemt de resultaten van de proeven met de sneltesten zeer overtuigend. "Ik had niet durven hopen dat het zo goed zou werken. Dit kan de zaak echt volledig veranderen."

Kluytmans deed maandag zelf een sneltest, zo ziet die eruit: