Passagier mishandelde buschauffeur na weigering om mondkapje

Zoektocht naar dader

"Wij hebben nog duidelijkere beelden uit de bus, waarop de verdachte goed te zien is", zegt een politiewoordvoerder. "De beelden zijn intern gedeeld zodat alle politiecollega's in Amsterdam ze onder ogen krijgen. Hopelijk leidt dat tot een herkenning, anders overwegen we in overleg met het Openbaar Ministerie om de beelden naar buiten te brengen."

De dader ging er na de mishandeling lopend vandoor. De mishandeling gebeurde in buslijn 21, ter hoogte van de Ruys de Beerenbrouckstraat in de wijk Geuzenveld. De politie heeft al getuigen gesproken maar is nog op zoek naar meer mensen die iets hebben gezien.

"Blijf van onze mensen af!", twitterde de Amsterdamse wethouder Dijksma van Vervoer. "Dit vraagt om een ondubbelzinnig en hard antwoord op geweld jegens mensen in een publieke functie." In een latere tweet roept Dijksma op om mondkapjes in de rest van de openbare ruimte te verplichten.