Kerkafspraak Grapperhaus stuit op weerstand bij enkele kerken

De afspraken tussen minister Grapperhaus en de kerkelijke koepels om kerkdiensten zoveel mogelijk online te houden en maximaal 30 mensen in de kerk te laten, zonder te zingen, zijn niet overal goed gevallen.

Zo is er volgens Bisdom Roermond geen overleg geweest tussen de overheid en de Nederlandse Bisschoppenconferentie, het overlegorgaan waarin de zeven Nederlandse bisschoppen zitting hebben. "De komende dagen zal duidelijk worden op welke wijze de Rooms Katholieke Kerk zich hiertoe zal verhouden. Op dit moment is daar nog geen duidelijkheid over", staat op de website van Bisdom Roermond te lezen.

'Pijn in het hart'

De protestantse kerk is er al wel uit en adviseert "met pijn in het hart" aan gemeenten om de richtlijnen van de overheid ter harte te nemen. "Ik hoop dat mensen er op vertrouwen dat wij er alles aan doen om de belangen van onze gemeenten onder de aandacht te brengen, maar dat soms het algemene belang, de volksgezondheid en de beeldvorming rond kerken, belangrijker is dan ons eigen belang", zegt directeur Jurjen de Groot.

Ook het Centraal Joods Overleg lijkt welwillend. "Laten we elkaar beschermen, juist tijdens de Joodse feestdagen", twittert het CJO. Een Rotterdamse moskeeënkoepel adviseert moskeeën de komende tijd geen vrijdaggebed te organiseren. "Een besmetting is er al een te veel", zegt directeur Mohamed Bouimj van de Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond. "Daarom adviseren wij dit, in het belang van onze samenleving."