Homogemeenschap kaapt bij rechtsextremisten populaire hashtag #ProudBoys

De hashtag #ProudBoys is afgelopen weekend overgenomen door de lhbti-gemeenschap op sociale media. De hashtag werd eerst gebruikt om posts over de Proud Boys, een rechtsextremistische organisatie in de Verenigde Staten, te delen. Nu worden er bijna alleen maar positieve boodschappen over liefde in de homogemeenschap gedeeld.

De hashtag is sinds zaterdagavond trending op Twitter. Het lijkt erop dat het overnemen van de hashtag een reactie is op het nieuws over de Proud Boys van afgelopen week.

De Proud Boys kwamen in het nieuws omdat ze genoemd werden in het televisiedebat tussen de Amerikaanse president Trump en zijn Democratische rivaal Joe Biden. Trump werd door moderator Chris Wallace gevraagd of hij afstand wilde nemen van gewelddadige milities en hen wilde vragen te stoppen met geweld. Biden noemde daarbij als voorbeeld de Proud Boys. Trump reageerde met de oproep aan de Proud Boys: "Stand back and stand by", ofwel "houd jullie gedeisd en blijf paraat". De groep voelde zich juist gesteund door de Amerikaanse president.

Dit is wat Trump precies zei: