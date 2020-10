De zes vraagtekens van kritische artsen bij het coronabeleid: 'Niet in proportie'

5: Positieve coronatesten worden ten onrechte gebracht als 'besmetting' en als 'uitbraak'

Benthem: "Het concrete gevolg van het gebruiken van de PCR-test voor het vaststellen van het aantal besmettingen, is dat de uitbraak groter lijkt dan die is. Terwijl je die uitkomsten dus met een korreltje zout moet nemen en daarbij 98 procent van de besmette mensen niet of nauwelijks ziek worden. Dat geldt met name voor jongeren. Als je die bij hun 'oma's' weg weet te houden, dan is de vraag of al die maatregelen ook voor hen moeten gelden."

Bonten: "In de stelling zit een kern van waarheid. De PCR-test die de laboratoria gebruiken is heel gevoelig; die toont snel aan dat je virus bij je hebt. Maar niet hoe besmettelijk je bent. Het idee is dat je besmettelijker bent bij een grote virusload. Het wachten is op sneltests die minder gevoelig zijn, maar misschien wel juist de besmettelijke personen detecteren. Alleen zijn die nog niet gevalideerd."