Wekdienst 4/10: opnieuw protestdag Wit-Rusland • Luik-Bastenaken-Luik bij NOS

Wat kun je vandaag verwachten?

In Wit-Rusland worden opnieuw demonstraties verwacht tegen president Loekasjenko. De oppositie heeft opgeroepen om vanaf 13.00 uur te betogen voor de vrijlating van politieke gevangenen. In Wit-Rusland wordt al twee maanden gedemonstreerd.

De herdenking van de Bijlmerramp, 28 jaar geleden, gaat anders dan gebruikelijk. Nabestaanden en bewoners kunnen de hele dag langsgaan of bloemen leggen bij 'de boom die alles zag'. Het bestuur van de stichting Beheer het Groeiend Monument houdt daar om 18.35 uur, het tijdstip van de ramp, een minuut stilte en legt kransen.

De topclubs uit de Eredivisie komen vanmiddag in actie. Ajax begint om 12.15 uur aan de uitwedstrijd tegen FC Groningen. Feyenoord speelt om 14.30 uur uit tegen Willem II. AZ neemt het op het zelfde moment op tegen Sparta. En PSV speelt thuis tegen Fortuna Sittard. Alle wedstrijden zijn te volgen in het liveblog op NOS.nl en de app.

Voor de wielrenners staat met Luik-Bastenaken-Luik weer een uitgestelde voorjaarsklassieker op het programma. De klassieker met de elf beklimmingen gaat over 257 kilometer. Vanaf circa 13.30 uur is Luik-Bastenaken-Luik te zien op NOS.nl. in de NOS-app en NPO 1.

Wat heb je gemist?

President Trump voelt zich veel beter dan gisteren, de eerste dag dat hij vanwege zijn covid-besmetting in het ziekenhuis lag. In een videoboodschap zegt Trump dat het gisteren niet zo goed met hem ging, maar dat zijn toestand snel is verbeterd. Ook zegt Trump dat hij hard op weg is naar herstel en dat hij snel terug zal zijn. De komende dagen zullen volgens hem moeten uitwijzen of dat mogelijk is.