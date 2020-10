Tientallen sarcofagen gevonden in Egypte

In Egypte zijn 59 pas gevonden sarcofagen gepresenteerd. De houten doodskisten zijn zo'n 2500 jaar oud en goed bewaard gebleven.

In de meeste zitten mummies; volgens archeologen gaat het om priesters en hoge ambtenaren van de 26ste dynastie. De vindplaats is het Unesco-werelderfgoed Sakkara, iets ten zuiden van Caïro. In de oudheid was daar een grote begraafplaats.

De sarcofagen zaten verstopt in drie schachten van 10 à 12 meter diep. Ze werden in augustus gevonden, samen met tientallen grafbeelden. De afgelopen dagen zijn nog eens tientallen doodskisten ontdekt, maar die zijn nog niet aan het publiek getoond.