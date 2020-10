Dreigtelefoontjes en intimidatie zorgpersoneel: verzet tegen coronaregels wordt grimmiger

In het algemeen zijn laagopgeleide mensen sterker geneigd om complottheorieën te omarmen, zegt journalist Maarten Reijnders, auteur van het boek Complotdenkers. "Maar je hebt ook hoogopgeleide mensen die erin geloven. Vaak zijn het mensen met een groot wantrouwen tegenover autoriteiten, omdat ze zelf negatieve ervaringen hebben met de overheid."

Ideologisch zitten ze meestal aan de uiteinden van het politieke spectrum. "Als een groot deel van je landgenoten niet dezelfde overtuigingen heeft als jij, verklaar je dat al snel met een complottheorie."

5G en satanische rituelen

Corona is volgens Reijnders bovendien slechts een van de vele complottheorieën die elkaar opvolgen, en die worden ook met elkaar gecombineerd. "Er zijn al langer theorieën dat 5G schadelijk zou zijn, en daarvan wordt nu ook gezegd dat er een link is met corona. En de mensen die Omtzigt lastigvielen op straat, hadden het ook over satanisch misbruik door de elite. Dat is een complottheorie die al jarenlang rondgaat."

De protesten worden nu waarschijnlijk grimmiger, zegt Reijnders, omdat er in heel Nederland meer discussie is over de corona-aanpak, ook in de politiek en de wetenschap. "In het voorjaar was er veel meer eensgezindheid onder Nederlanders, zelfs iemand als Willem Engel had er aanvankelijk begrip voor dat zijn dansschool moest sluiten. Bovendien ervaren steeds meer mensen nu de praktische consequenties van het corona-beleid: die worden ontslagen of moeten hun zaak sluiten."

Tenslotte, zegt Reijnders, zijn de tegenstanders van het beleid steeds beter georganiseerd: "Er is een hele industrie op gang gekomen, met YouTube-filmpjes en Facebook-groepen."