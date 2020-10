Arts Trump: hij maakt het erg goed, gezondheidstoestand verbeterd

De Amerikaanse president Trump "maakt het heel goed". Dat heeft de arts van de president, Sean Conley, gezegd in een verklaring. Conley zegt dat hij en zijn team "extreem blij zijn met de vooruitgang" die Trump heeft geboekt. Zijn gezondheidstoestand is volgens hem verbeterd en hij zit niet aan de beademing.

Volgens zijn medische team vertelde Trump aan hen dat hij het liefst vandaag nog uit het ziekenhuis wilde lopen. De president is inmiddels 24 uur koortsvrij. Hij had wel koorts, zei Conley, maar dat is nu niet meer het geval. Trump krijgt virusremmer remdesivir toegediend.

Verder functioneren zijn hart, nieren en lever goed. Ook heeft hij geen problemen met ademen. "Iedere dag bekijken we of het nodig is dat hij hier zit." Conley kon niet zeggen hoelang hij verwacht dat Trump in het ziekenhuis moet blijven. Op een vraag waarom Trump in het ziekenhuis ligt, zei Conley: "Omdat hij de president is."

Voorzorg

De 74-jarige Trump werd gisteren "uit voorzorg" overgebracht naar een militair ziekenhuis in Bethesda, bij Washington D.C., nadat de president en zijn vrouw Melania eerder op de dag positief werden getest op het coronavirus. Ook meerdere mensen rond de president zijn positief op het virus getest.

Gisteravond zei de arts van Trump dat hij het "heel goed" deed en geen zuurstof kreeg toegediend.

In verband met de coronabesmettingen van de president zijn al zijn campagnebijeenkomsten voor de presidentsverkiezingen van volgend maand uitgesteld of omgezet naar online evenementen. Trumps Democratische tegenstander Biden is al twee keer negatief getest, ook vicepresident Pence is negatief getest.