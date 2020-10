Ook een griepprik halen gaat dit jaar iets anders dan anders

In deze coronatijd zou je het bijna vergeten, maar met de start van de herfst is het griepseizoen ook voorzichtig aangebroken. Dat betekent dat zo'n zes miljoen Nederlanders een uitnodiging voor een griepvaccinatie krijgen. Het RIVM verwacht dat dit jaar door het coronavirus meer mensen de griepprik zullen halen. Met de huidige coronamaatregelen is dat een hele organisatie voor de huisartsen die de vaccinaties verzorgen.

Normaal gesproken reageert ongeveer de helft van de mensen op de uitnodiging voor de prik, maar het RIVM denkt dat dit jaar meer mensen komen vanwege de coronapandemie. Er zijn om die reden ruim een half miljoen vaccinaties meer ingekocht, zegt Rob Riesmeijer van het RIVM. Het gaat in totaal om 3,8 miljoen vaccinaties.

"De griepprik is de beste bescherming tegen griep", zegt hij. "In Nederland is er toch een vrij forse groep mensen die tot een risicogroep behoren. Mensen die door onderliggende aandoeningen een hoger risico hebben op een ernstiger beloop van de griep."

Griepspreekuur

In Oldenzaal hebben de huisartsen gezamenlijk extra vaccins ingekocht. In een normaal jaar worden er zo'n 4000 mensen gevaccineerd, dit jaar verwachten ze 5000 mensen. Toch is het volgens huisarts Mariëlle Roek lastig inschatten of er daadwerkelijk meer mensen komen "Er zullen mensen zijn die juist dit jaar de prik zullen halen, maar ook mensen die dat in verband met corona niet durven."

In het Twentse dorp zijn ze er vroeg bij, vandaag zijn ze als een van de eersten al bezig met het vaccineren. Normaal gesproken trekt een team van huisartsen en assistenten daar drie uur voor uit, maar door de coronaregels verwachten ze nu tien uur bezig te zijn. Zo zijn er tijdvakken, wordt er bij de deur gevraagd of mensen gezond zijn en zijn er looproutes. Het dragen van een mondkapje is verplicht.